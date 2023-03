Carrù, anziana soccorsa da 118 e Vigili del Fuoco

Emergenza sanitaria e vigili del fuoco sono stati impegnati, intorno alle 13 di oggi (mercoledì 15 marzo), nel prestare soccorso a un’anziana residente nel centro abitato di Carrù. La donna non risultava raggiungibile dai parenti. I vigili del fuoco provenienti da Mondovì e dal distaccamento volontari di Dogliani hanno consentito ai sanitari di accedere all’abitazione, dove la donna, cosciente, era stata vittima di una caduta. L’anziana è stata soccorsa e trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso.