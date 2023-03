Da tre anni circolava nell’Albese privo di patente, assicurazione e revisione: inseguito e fermato dalla Polizia Locale di Guarene

Circolava abitualmente con la propria Fiat Marea nonostante nel 2020 la patente gli fosse stata sospesa dalla commissione medica dell’Asl e in barba alle norme sull’obbligo di assicurazione e di revisione periodica del veicolo, non rispettate dallo stesso anno.



A constatarlo, dopo che i passaggi del veicolo di sua proprietà erano stati più volte immortalati dai varchi elettronici presenti agli ingressi di Alba, la Polizia Locale di Guarene, che nella mattina di oggi (mercoledì 15 marzo) ha dovuto inseguire l’automobilista – un uomo di mezz’età residente a Canale – dopo che questi non si era fermato al posto di blocco che gli agenti roerini avevano istituito in corso Canale, all’altezza del vivaio Garden, per una normale attività di controllo.



Nonostante la paletta alzata, l’uomo ha proseguito la propria corsa, costringendo la Polizia Locale a inseguirlo e fermarlo quando era quasi giunto nel centro di Mussotto, presso la rotatoria dello Snack Bar.



Per quanto accertato, oltre a elevare le sanzioni previste e segnalare il conducente alla Prefettura di Cuneo per la revoca del documento di guida, gli agenti provvedevano a sequestrate l’auto, in modo da impedire il protrarsi della reiterata violazione.