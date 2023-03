Peveragno, 84enne trovato morto in casa da Polizia Locale e Vigili del Fuoco

Da alcuni giorni non si avevano più notizie di un 84enne di Peveragno. Così ieri sera (14 marzo) i vicini di casa hanno avvisato la Polizia Locale dell'Unione delle Alpi del Mare che, insieme ai Vigili del Fuoco, si sono recati presso l'abitazione dell'anziano.



Entrando nella casa è stato trovato il corpo del peveragnese riverso a terra e privo di vita. Successivamente il personale medico, a sua volta intervenuto sul posto, ha constatato che il decesso è avvenuto per cause naturali.



Il personale della Polizia Locale ha quindi provveduto ai rilievi del caso e a consegnare la salma all'impresa di pompe funebri, per il trasporto presso la camera mortuaria del paese.