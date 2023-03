Il cheraschese Mariano Costamagna verso la presidenza di Confindustria Cuneo

E’ quello del cheraschese Mariano Costamagna il nome destinato a succedere a Mauro Gola alla guida di Confindustria Cuneo. A designarlo, negli scorsi minuti, all'unanimità, il consiglio generale dell'associazione provinciale degli industriali.



Unico candidato alla presidenza, individuato dalla Commissione di designazione (ne facevano parte l'ex presidente Franco Biraghi, Bruno Ceretto e Roberto Rolfo), che a partire da gennaio ha avviato le consultazioni della base associativa, Costamagna verrà formalmente eletto nel corso dell’assemblea generale degli associati in programma il 19 maggio prossimo.

Prima di allora, nel corso della seduta del consiglio generale già fissata per il 20 aprile, presenterà la propria squadra di vicepresidenti, insieme al programma per il quadriennio che lo vedrà succedere a Gola, al timone dell'associazione dal 2017.



Cheraschese, classe 1951, vicepresidente uscente e sino alla candidatura odierna membro del Consiglio Generale della Fondazione Crc, col fratello Piero ha fondato il colosso industriale della meccanica ora in capo alla Westport Fuel Systems Italia (ex Mtm), di cui è presidente onorario. Nel 2012 ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.