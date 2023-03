“Edil wanna be”: in volo su Cuneo

Durante la mattinata di lunedì 6 marzo 2023 le classi 4^AELE e 5^AELE sono state accompagnate dai docenti Paolo Macagno e Domenico Lavino presso il Parco “Ferruccio Parri” di Cuneo per effettuare un rilievo fotogrammetrico e per scoprire i segreti dei droni aerei e delle loro capacità.



Dopo una lezione teorica svolta in classe e una breve introduzione sui sistemi di geolocalizzazione GPS e GNSS, gli alunni hanno posizionato i cosiddetti “marker” (dei cartelli colorati utili al drone per muoversi e per ricomporre l'immagine tridimensionale del parco) e hanno effettuato il primo volo.



Conclusa la rilevazione, è stata data agli alunni la possibilità di provare in prima persona il pilotaggio dei quadricotteri (apr - aeromobili a pilotaggio remoto) messi a disposizione dal professor Lingua e dai suoi collaboratori, che li hanno affiancati in tutte le fasi del volo. Nelle prossime lezioni verrà introdotto l’utilizzo del software grafico “Metashape” e sarà compito degli allievi processare le immagini acquisite durante l’uscita e generare un modello 3D del parco.



Cosa ne pensano i ragazzi: “L’esperienza ci ha dato la possibilità di esplorare i diversi campi di utilizzo di queste nuove tecnologie e di ampliare le nostre conoscenze tecniche e pratiche al riguardo, in un clima di collaborazione e lavoro di gruppo. Il tutto svolto in una splendida mattinata all’aria aperta a due passi dal nostro istituto”.