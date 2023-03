A Cortemilia la premiazione de "La settimana del Gigante"

Dopo il grande traguardo dei vent’anni di attività raggiunto dal Premio nazionale di letteratura per ragazzi ‘il gigante delle Langhe’ nel 2022, quest’anno si festeggia la XXI edizione in un crescendo di idee, entusiasmo, efficacia che hanno fatto sì che il Premio sia inserito nella top ten dei Premi di letteratura per ragazzi più importanti d’Italia.

È un Premio indipendente quello del Gigante. Proprio grazie a questa sua impostazione sempre dichiarata, all’autorevolezza indiscussa della sua Giuria Tecnica, allo stile schietto, umano, accogliente che lo caratterizza si è guadagnato negli anni la stima di tutte le case editrici nazionali (grandi e piccole) specializzate in editoria per ragazzi, di scrittori, illustratori, giovani lettori, insegnanti e scuole di tutta Italia.

Inoltre non è solo un Premio nel senso più classico del termine, ma è un festival della lettura che dura tutto l’anno e che può contare sulla partecipazione di una formidabile Giuria dei ragazzi sparsa in tutta Italia che ha il compito delicatissimo di votare i libri finalisti e di decretare i vincitori assoluti delle Sezioni di narrativa.

Da una rosa di possibili finalisti la Giuria della Sezione Narrativa Premio Eugenio Pintore – composta da Francesco Langella (Presidente), Rosella Picech, don Antonio Rizzolo, Valeria Pelle, Andrea Franchello – ha individuato per la preziosità dello stile narrativo, per i temi trattati: per la fascia di età 8 – 10 anni: ‘Il senzacoda’ di Loredana Lipperini, Salani Editore ‘Il violino di Filo’ di Matteo Grimaldi, Giunti Editore Per la fascia di età 11 – 14 anni: ‘La linea che separa le cose’ di Davide Calì, Mondadori ‘Negli occhi di Luna, i falò’ di Luigi Dal Cin, Rizzoli Editore

I libri finalisti sono stati inviati ai tantissimi gruppi di lettura di tutta Italia: alla sua Giuria dei ragazzi che si autocandida per ogni edizione, sempre più entusiasta e desiderosa di leggere.

I giovani autori verranno premiati in occasione della Cerimonia di Premiazione della XXI edizione del Premio che si terrà a Cortemilia il prossimo 28 marzo insieme ai secondi e terzi classificati: la pluriclasse della Scuola Primaria di Borgomale e la Classe V della Scuola Primaria di Neive.

Alla Cerimonia di Premiazione del 28 marzo a Cortemilia saranno presenti più di 200 ragazzi che voteranno in diretta il libro preferito tra i finalisti della Sezione di Narrativa.