Cuneo, edizione numero 71 per la Mostra Regionale Zootecnica di Quaresima

Torna il prossimo 27 marzo, presso l’area MIAC, la “Mostra regionale zootecnica di Quaresima”, diventata negli anni un appuntamento consueto e tradizionale (nel 2023 si raggiunge il lusinghiero traguardo della 71ª edizione), oltre che importante occasione di confronto per il settore zootecnico e agricolo della Provincia di Cuneo.

Protagonista indiscussa della rassegna è la razza bovina autoctona “Piemontese”, un tempo utilizzata per la produzione di latte, di carne e per il lavoro, oggi allevata soprattutto per la produzione della carne di elevata qualità, riconosciuta come una delle migliori carni a livello internazionale per i suoi valori dietetico-nutrizionali.

L’ormai riconosciuta e certificata qualità delle carni di razza “Piemontese” e delle altre razze rappresentano una risorsa economica di fondamentale importanza per i numerosi allevamenti presenti sul territorio piemontese, pur nelle difficoltà del recente periodo causate dalla contrazione dei tradizionali mercati e soprattutto dall’aumento dei costi di produzione.

Ogni anno, in occasione della Mostra vengono presentati i migliori capi della razza Piemontese provenienti non solo dalla provincia di Cuneo (territorio dove questa razza è particolarmente diffusa), ma anche da allevamenti siti in altre Province del Piemonte.

Anche per l’edizione corrente il Comune di Cuneo si avvarrà della collaborazione di MIAC s.c.p.a. per gli aspetti logistici e organizzativi, dell’Associazione ANABORAPI (Associazione Nazionale Allevatori BOvini di RAzza Piemontese) e delle Associazioni di categoria (allevatori e macellai) per la gestione degli aspetti più “tecnici” della Mostra, quali la disposizione degli animali negli stalli espositivi e la formazione delle giurie tecniche, che avranno il compito di valutare e premiare i migliori capi presenti alla Mostra.

La Mostra potrà contare sul sostegno e la partecipazione di alcune tra le più importanti Organizzazioni e Consorzi di tutela del territorio, che svolgono un prezioso lavoro di certificazione e valorizzazione della carne proveniente dagli allevamenti piemontesi.

La mattinata di lunedì 27 marzo sarà dunque dedicata come da tradizione (la Mostra è sempre allestita il secondo lunedì prima di Pasqua) all’esposizione e alla premiazione dei capi di bestiame.

Le categorie ammesse alla mostra sono:

BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE: Tori – Vitelloni Castrati - Vitelloni Maschi -Vitelloni Femmine - Sanati Maschi - Sanati Femmine Manze - Vacche Grasse – Manzi castrati.

ALTRE RAZZE ED INCROCI: Vitelloni Maschi -Vitelloni Femmine

OVI-CAPRINI: Agnelli - Capretti.

PREMI SPECIALI: “Migliore in fiera” - “Maschio più pesante” – “Femmina più pesante” - “Miglior presentazione”.

L’iscrizione dei capi alla Mostra potrà avvenire presso gli uffici di MIAC s.c.p.a. (via Bra 77).

Il regolamento ufficiale della Mostra e l’elenco dei premi è consultabile sul sito del Comune di Cuneo a questo link .

Per maggiori informazioni: 0171.43055 - info@miac-cn.com