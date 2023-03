Lorenzo Parisi e Giuseppe Maiorca protagonisti del 2° appuntamento con "Bacco&Orfeo"

Secondo appuntamento con "Bacco&Orfeo" domenica 19 marzo, alle 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba e alle 16:30 nel Coro della Chiesa di Santa Chiara a Bra.

Il violinista Lorenzo Parisi e il pianista Giuseppe Maiorca spiegano così il loro programma: "Con il “Concerto a Menu” aspiriamo ad offrire una prospettiva di ascolto originale, che spazi con maggiore libertà fra capolavori musicali di tutti i tempi. Ciò che avviene abitualmente per il repertorio operistico, dove è consuetudine estrapolare arie o preludi e intermezzi sinfonici eseguendoli fuori dal contesto integrale, non avviene mai in ambito cameristico.

E noi ci siamo posti una semplice domanda: perché? Non abbiamo trovato una risposta veramente soddisfacente, e quindi, eccoci qui ad infrangere la tradizione con la nostra offerta musicale".

Ecco allora proposti: L’Antipasto: Un Tema con variazioni una forma musicale che richiama la composizione di un piatto di antipasto misto, composto da tanti piccoli elementi diversi

Il Primo: un primo movimento di Sonata (uno solo, non esageriamo con i carboidrati!)

I Secondi: due proposte di Romanze, una Classica ed una Romantica, con l’intermezzo di un Sorbetto per spezzare il gusto fra le due pietanze.

I Dessert: due Scherzi per lasciare negli ascoltatori un dolce ricordo della serata.

Dopo concerto con i vini della Cantina Sociale Bergamasca di San Paolo d’Argon BG