Zeppola, ancora repliche da gustare

“La gioia di ricevere l’applauso e l’affetto del pubblico è la ricompensa per i mesi di prove e l’uscita sul palcoscenico di questi attori amatoriali, che non fanno teatro di professione, ma hanno passione per il teatro”. Parola di regista.

Applausi e affetto sono andati al cast della Compagnia la Scossa che ha debuttato, nello scorso fine settimana, con Zeppola, scritto e diretto da Valerio Dell’Anna, direttore della Compagnia stessa.

Due atti, un solo quadro e tutti in scena contemporaneamente. Nuovo, come impostazione, per raccontare la vicenda drammatica e comica di gruppo di Italiani di varia estrazione sociale in transito nell’ aeroporto internazionale del Kisandostan, Paese flagellato da un’epidemia, ove è stato emanato, a sorpresa, un decreto di isolamento che li porta ad essere tutti ristretti alla men peggio in un motel vicino all’aeroporto.

Sul palcoscenico sei donne e sei uomini: due suore Suor Redenta (Pia Ghigo) e Suor Eulalia (Tiziana Rimondotto), Moreno (Giorgio Lusso) e Nena( Isabella Signorile) giovani coniugi, Alfonso e Bice ( Andrea Fenoglio e Rosa Margaria) coniugi da molti anni, due fidanzatini alle prese con telefonini e moine (Alina Bogzoiu e Simone Bergalla), un Senatore (Sergio Catania), il caricaturale Sergente ( Federico De Simone) e la protagonista Zeppola: Paola Barbero.

Zeppola è un dolce tipico della tradizione pasticcera meridionale che si prepara per la festa di san Giuseppe, Il regista Dell’Anna, al quale va il primo bravo del pubblico, lo ha dato al titolo dello spettacolo e alla protagonista che nella trasposizione teatrale della novella “Boule de Suif” di Guy de Maupassant, capolavoro della narrativa francese ottocentesca, è una escort.

Una regia collettiva, aggiunge Dell’Anna. "E’ stato bello lavorare con un cast di attori a cui ho chiesto di improvvisare sulla base di indicazioni registiche di massima e, loro, hanno risposto egregiamente".

Caratterizzazione ben riuscita dei personaggi, espressioni e dialoghi in cui si mixano vari registri, strappano sorrisi e risate e mettono in luce aspetti impietosi , farseschi, grotteschi, ironici dello scomodo patrimonio di una umanità contemporanea.

Spettacolare la coppia di suore che diventa calamita di sguardi e fa riemergere ricordi: perché tutti hanno conosciuto una suora Eulalia o una suora Redenta, con quel modo di essere e di fare, come il linguaggio e il pensiero del Senatore che prepara discorsi per il Parlamento, mentre Zeppola ruba la scena di rosso vestita, seducente e intelligente, bacchettando tutti coloro che l’hanno disprezzata, convincendola a concedersi al rozzo sergente, che tiene segregato il gruppo, per avere i suoi favori. “E che sarà mai una volta in più per una escort”.

Zeppola, tra mosse seducenti e fierezza di comportamento, che l’attrice sa rendere bene, si congeda dalla scena con un messaggio di unione rivolto alle donne, proprio nel mese dedicato alla festa della Donna.”Penso che chi schiaffeggia una donna, suora o escort che sia, le schiaffeggia tutte”.

E, intona la canzone delle mondine dei primi del 900: “Sebben che siamo donne”. Tutte si uniscono al suo canto.

La commedia al Teatro del Marchesato ( in piazza Vineis 11) sarà ancora in replica in tre date : venerdì 17 e sabato 18 marzo alle 21 e domenica 19 marzo alle 17. Ingresso 8 euro.

Per informazioni e prenotazioni contattare tramite chiamata o messaggio WhatsApp il numero 3336979063. www.teatrodelmarchesato.it