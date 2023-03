Danilo Rinaudo è il nuovo direttore dell’associazione di Comuni Octavia

Danilo Rinaudo, 63 anni, presidente dell’Ascom saluzzese, è il nuovo direttore di Octavia, l’associazione che riunisce 17 Comuni a cavallo tra l’area saluzzese e saviglianese, compresi i centri pedemontani di Revello e Manta, oggi presieduta dal giovane sindaco di Cardè, Matteo Morena.

Rinaudo assume l’incarico a distanza di sette mesi dalla rinuncia del precedente direttore, Mauro Arneodo, il quale si era dimesso polemicamente all’indomani della candidatura a presidente della Provincia per il centrodestra di Roberto Dalmazzo, sindaco di Lagnasco.

Presidente della Confcommercio saluzzese dall’estate 2020, Rinaudo è diplomato in Ragioneria e Violino ed ha frequentato corsi di marketing e gestione aziendale. Ha insegnato sia in Conservatorio che nelle scuole medie. É entrato nel mondo del commercio prima come rivenditore di prodotti per l’edilizia, poi come direttore generale estero per una importante ditta di prodotti chimici per l’edilizia.

Attualmente gestisce con il figlio l’Hotel Griselda, a Saluzzo.

In passato ha ricoperto ruoli sia istituzionali che di categoria: è stato vicepresidente della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo e consigliere comunale. Nel 2015 è stato nominato vicepresidente del Consorzio Turistico Atl Cuneo e dal 2016 è vicepresidente provinciale dell’Associazione Albergatori della provincia di Cuneo.

Rinaudo precisa che il suo, in Octavia, è un incarico di natura esclusivamente tecnica: «Ho accettato di mettere a disposizione la mia esperienza nell’organizzazione di eventi e nella gestione dei progetti, nonostante in questo periodo sia impegnato all’estero (opera a Chicago come consulente per la Salvi Harps di Piasco, ndr) perché credo nelle potenzialità di questa realtà delle Terre di mezzo».