Migranti, Ciaburro (FdI): “Su regia Wagner, la sinistra è con Roma o con Mosca?”

"È ormai appurato che dietro l'aumento degli sbarchi sulle coste siciliane ci sia anche la regia dei mercenari della divisione russa Wagner, che stanno facendo pressioni su alcuni territori in Africa”, ha ribadito l’onorevole Piemontese Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Difesa alla Camera.



“Come ha detto il ministro Guido Crosetto, è bene che l'Unione Europea, l'Onu e l'Alleanza Atlantica si facciano carico di una situazione sempre più esplosiva che non può essere affrontata unicamente dall'Italia. La sinistra smetta di fare futili polemiche e si unisca alla maggioranza nel chiedere un intervento da parte degli organismi internazionali”.



“Ha forse il Pd recuperato le antiche simpatie verso Mosca?”, conclude l’onorevole Ciaburro.