Farigliano, incarico provvisorio alla dr.ssa Benedicti

Dal 31 marzo prossimo la Dr.ssa Gabriella Colombo ha rassegnato le dimissioni quale Medico di Assistenza Primaria con ambulatorio a Farigliano.

Al fine di garantire la continuità dell’assistenza è stato assegnato con decorrenza 1 aprile un incarico provvisorio alla Dr.ssa Elisa Benedicti che effettuerà l’ambulatorio a Farigliano, in piazza Vittorio Emanuele II, 6 (tel. 388/4962010 - Email e.benedicti.studio@gmail.com)

con il seguente calendario:

lunedi dalle ore 9 alle 13, martedi dalle 14 alle 17, mercoledi dalle 9 alle 13, giovedi dalle 18 alle 19, venerdi dalle 9 alle 12. Sempre su appuntamento.