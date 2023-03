Il servizio odontoiatrico a 360° secondo Salzano e Tirone

Dott Salzano perché avete scelto di dar vita alla Clinica odontoiatrica più grande del cuneese?

Non credo che la grandezza della struttura sia un valore di per sé ma che sia una conseguenza della completezza e della complessità del servizio offerto, nonché una risposta al continuo aumento di pazienti che si sono rivolti a noi negli anni.

Il nostro desiderio è da sempre quello di fornire ciò che chiamiamo il servizio odontoiatrico a 360°.

Questa impostazione verosimilmente è piaciuta ai cuneesi che si sono rivolti a noi in sempre maggior numero.

Quando abbiamo inaugurato la Clinica di Cuneo nel 2011 eravamo solo 4 dentisti oggi siamo 10 dentisti e 9 igienisti tutti impiegati a tempo pieno per dare risposta ad una richiesta che aumenta sempre di anno in anno.

Cosa intende per servizio odontoiatrico a 360°?

Intendo un’organizzazione che permetta al paziente di non avere altri pensieri una volta che si è affidato a noi per la cura della sua bocca.

Il nostro obiettivo è quello di fornire tutti i servizi necessari al completo svolgimento delle cure dentali senza che il paziente debba preoccuparsi di nulla.

Saremo noi ad organizzare tutto il processo terapeutico in base alle sue necessità mettendo a disposizione orari estesi, anche serali e nei fine settimana. Forniamo tutti i presidi diagnostici necessari, dalle radiografie tridimensionali agli esami del sangue e l’elettrocardiogramma necessari per affrontare in sicurezza gli interventi più avanzati di implantologia.

La presenza di molti professionisti ci permette di avere competenze particolarmente avanzate nelle varie branche dell’odontoiatria, perché ogni dottore si occupa solo di poche branche dell’odontoiatria diventandone più facilmente esperto.

La presenza di una vera e propria sala chirurgica, con standard di sterilizzazione molto alti, autorizzata per la chirurgia ambulatoriale complessa ci consente inoltre di affrontare anche i casi più complessi con il supporto dei cinque medici anestesisti che lavorano con noi.

La clinica è aperta 357 giorni all’anno e questo ci consente di fornire una reperibilità estremamente continuativa per i nostri pazienti.

L’ispirazione per questo modello deriva dall’insoddisfazione che sia io che il mio socio Federico proviamo ogni volta che ci rivolgiamo a professionisti di ogni settore, edilizia, impiantistica, avvocati commercialisti e chi più ne ha più ne metta. É davvero raro trovare qualcuno che non solo lavori bene, ma che venga incontro alle nostre esigenze.

E allora, almeno nel nostro settore, abbiamo pensato: “Se fossimo dei pazienti quale sarebbe il servizio che ci farebbe restare per una volta sorpresi in positivo sotto ogni aspetto, da quello tecnico a quello organizzativo?”

Ed ecco che abbiamo cercato di risolvere tutte le criticità legate al curarsi dal dentista: diciamo che abbiamo costruito a Cuneo la Clinica odontoiatrica nella quale vorremmo curarci noi, dove, oltre a terapie eseguite al meglio, tutti gli aspetti organizzativi siano gestiti nel minimo dettaglio ( www.studiosalzanotirone.it ).

È vero che la validità del vostro modello organizzativo è riconosciuto anche dai vostri colleghi?

Sì, e devo dire che è una cosa che ci dà grande gioia e soddisfazione. Ogni anno centinaia di colleghi vengono a Cuneo per frequentare il nostro corso di management dello studio odontoiatrico ed imparare come gestire al meglio il proprio studio.

Altre centinaia ogni anno vengono poi a frequentare i corsi nei quali il dottor Tirone insegna i suoi protocolli di implantologia avanzata.

Riteniamo che questo, insieme al grandissimo numero di pazienti che si rivolge a noi per la propria salute, sia un bel riconoscimento ai continui sforzi che abbiamo messo in campo negli ultimi 10 anni.

L’eccellenza delle cure e dell’organizzazione sono da sempre la nostra missione ed è molto bello vederli riconosciuti sia dai pazienti che dai colleghi.

Quali sono i vostri progetti per il futuro?

Con la partecipazione di nuovi soci, che lavorano con noi da molti anni, abbiamo deciso di aprire nuovi studi satellite che abbiamo chiamato Salzano-Tirone Dental Point in alcune delle Sette Sorelle.

Per ora è operativo lo studio di Mondovì ( www.studiosalzanotirone.it/mondovi/ ), che nei primi 4 mesi ha già registrato ottimi risultati, ed è prossima l’apertura a Saluzzo.

L’obiettivo è andare incontro a quei pazienti che vorrebbero rivolgersi a noi per la cura del proprio sorriso ma sono troppo distanti, portando nella loro città gli stessi standard qualitativi che caratterizzano la Clinica di Cuneo.

Avendo constatato che distanze di 20-30 km possono fare la differenza nella scelta del dentista di fiducia, soprattutto quando si è consapevoli di dover affrontare riabilitazioni che prevedono parecchi appuntamenti, sempre pensando al fatto che cerchiamo di creare il servizio che vorremo avere per noi, abbiamo deciso di rendere più comodo anche per chi non abita nei dintorni di Cuneo affidarci la cura della propria bocca.

Per maggiori informazioni: www.studiosalzanotirone.it

