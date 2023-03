Baseball: il giovane talento della JFK Baseball Mondovì Cesar Isetta tra i protagonisti del "Torneo delle Accademie" di Sanremo

Lo scorso week-end è andato in scena a Sanremo il primo “Torneo delle Accademie” della Federazione italiana baseball softball (FIBS), le scuole dei migliori talenti italiani con età dai 13 ai 17 anni, che ha di fatto inaugurato la stagione all'aperto. In campo si sono sfidate le Accademie Regionali Lombardia (poi risultata vincitrice), Emilia Romagna Ovest, Sardegna e Piemonte.

Tra i protagonisti in campo anche un volto molto noto ai monregalesi: Cesar Isetta, ragazzo di 16 anni di Savona, che da qualche anno è uno dei punti di forza del JFK Baseball Mondovì. Il Torneo di Cesar è iniziato sabato con l'Accademia Sardegna (che si è aggiudicata l'incontro con lo scarto di un punto), dove è entrato in un inning in attacco per sostituire un compagno in seconda base. Nella partita contro l'Emilia Romagna Ovest – che il Piemonte ha vinto – è entrato per due turni di battuta con entrambe valide; nella seconda ha spaccato la mazza mandandola alle spalle della seconda base verso gli esterni.

Ha contribuito al successo finale con due punti. Infine, contro la Lombardia, Cesar è entrato all'ultimo inning come lanciatore ed ha tenuto sul monte di lancio, concedendo un punto. Una bella esperienza per l'atleta del JFK Mondovì, senz'altro utile per il suo percorso di crescita, sia personale che come apporto che potrà dare alla squadra nella stagione prossima alla partenza.