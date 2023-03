Bra, successo di pubblico al cinema Vittoria per il film “Umberto Eco: la biblioteca del Mondo” (foto)

Un cinema gremito, un illustre ospite, un film bellissimo su un grande protagonista della cultura italiana. Questi gli ingredienti di una serata di grande successo, andata in scena venerdì 10 marzo presso la sala grande del Cinema Vittoria di Bra (lo dimostrano gli scatti firmati da Luca Basso, ndr).



Davide Ferrario ha presentato il suo ultimo lavoro “Umberto Eco: la biblioteca del mondo” al pubblico braidese che ha risposto con grande partecipazione e curiosità.



Mediato dall’attore Paolo Giangrasso, che nel film è anche interprete, l’incontro con il regista bergamasco (ma torinese d’adozione) ha regalato spunti di grande rilievo sulla comunicazione e sulla cultura in questo momento storico di cambiamenti cruciali.



Partendo dalla cessione allo Stato della biblioteca del professor Eco - una raccolta personale di migliaia di volumi moderni e antichi, alcuni molto rari - il film offre decine di spunti illuminanti e citazioni dell’intellettuale alessandrino, alternati a testimonianze di collaboratori e familiari, su temi quali la comunicazione di massa, la memoria, la selezione dei contenuti, la verità e la falsità in un mondo come quello di oggi “sovraccarico di messaggi”.



La mattina seguente, Ferrario ha poi incontrato i ragazzi dei Licei braidesi e dell’Istituto Velso Mucci. Dopo la visione, il regista si è intrattenuto con gli studenti, parlando con loro, non solo dei temi legati al film, ma anche del mestiere del regista, delle sue difficoltà e delle sue grandezze e di come questo lavoro sia mutato nel tempo.



«Siamo pienamente soddisfatti di questa serata di grande respiro, che la grande partecipazione del pubblico ha reso veramente speciale - dicono gli organizzatori dell’Associazione Culturale Piero Fraire - e cogliamo l’occasione per rinnovare il nostro ringraziamento a tutti coloro i quali ci hanno aiutato nella riuscita dell’evento. In primis il cinema Vittoria, salotto ideale per questo appuntamento, l’Associazione Cherasco Cultura e i Comuni di Bra, Cherasco e Verduno che hanno patrocinato l’evento. E ovviamente grazie al maestro Ferrario che ha voluto includere Bra nel tour di promozione al suo bellissimo film. Una scelta che ci premia e ci rende grati, orgogliosi e felici».