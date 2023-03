Da Livigno in bicicletta, si è conclusa l’impresa invernale di Giovanni Panzera

Mercoledì 8 marzo il Colle della Maddalena ha sancito la conclusione di "Alps Winter 2023" l'avventura invernale nel cuore delle Alpi di Giovanni Panzera, ambasciatore del cicloturismo cuneese nel mondo.

Mentre a Cuneo splendeva il sole e si godevano i primi tepori primaverili, Giovanni partiva da Barcelonnette sotto una nevicata che, oltre ad imbiancare gli alberi e il paesaggio, lo accompagnava per tutta la salita fino al Colle. Giovanni, partito da Livigno il 22 febbraio con una bicicletta dotata di carrello appendice marchiata “Cuneese – Valli Alpine e Città d’arte”, ha realizzato l’impresa in compagnia del fratello Teresio, preparatore tecnico e reporter.

Fatica, determinazione e costanza, hanno permesso a Giovanni di realizzare questo nuovo obiettivo durante l'inverno. Un' avventura attraverso strade e ambienti che nella stagione fredda si trasformano, regalando scorci di incomparabile bellezza.

Così è stato realizzato un altro capitolo del progetto "Pedalando tra le aquile".

Un’iniziativa che ha visto le montagne e le strade del Cuneese protagoniste nella lunga fase di preparazione atletica, necessaria per consentire a Giovanni di affrontare e concludere brillantemente queste impegnative imprese sportive.

“Portare il nome di Cuneo e del territorio come ambasciatore del cicloturismo cuneese nel mondo è per me un onore e motivo di orgoglio - racconta Giovanni Panzera - Mai nessuno ha portato avanti un progetto così completo e complesso come quello di attraversare in bicicletta le catene montuose più importanti d'Europa, superando 300.000 metri di dislivello in salita e scalando 350 passi. Ma il progetto “Pedalando tra le aquile” non termina qui. É già tempo di preparare la prossima avventura!”

"Giovanni Panzera è un prezioso testimonial per il Cuneese. - dichiara l'ATL del Cuneese – Le sue performance e i valori sportivi che rappresenta ci hanno spinti a puntare su di lui in qualità di ambasciatore del cicloturismo cuneese nel mondo affinché potesse portare testimonianza di quanto affascinanti siano le nostre montagne, le nostre salite, i nostri percorsi cicloturistici. Ci congratuliamo con lui per aver portato a compimento una nuova e, immaginiamo, faticosa impresa, restando in attesa di conoscere i suoi futuri progetti."