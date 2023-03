Festa a Bra per le 104 primavere di Anna Gandino

Pomeriggio di grande emozione nei giorni scorsi alla residenza per anziani ‘Montepulciano’ di Bra, gestita da Sereni Orizzonti. La signora Anna Gandino ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 104 anni d’età e tutti gli altri ospiti, insieme al personale della struttura, si sono riuniti per festeggiare insieme a lei questa ricorrenza.

La signora Anna è nata il 10 marzo 1919. Ospite della struttura dal novembre 2018, nonna Anna ha due figli e diversi nipoti. Ha dedicato la vita alla crescita dei figli, contribuendo all’economia familiare con i lavori di sartoria.

I festeggiamenti in onore di Anna sono stati una splendida occasione per gioire insieme e la signora ha ricevuto alcuni doni floreali, che hanno suscitato in lei forti emozioni positive.

Al rinfresco organizzato in suo onore erano presenti anche il sindaco Gianni Fogliato e i volontari dell’associazione “Insieme" di Bra.