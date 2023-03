Volley femminile A1: Cuneo Granda Volley, al via la prevendita per la gara con Scandicci

E' scattata alle 9,30 di questa mattina, mercoledì 15 marzo, la prevendita per la gara con la Savino Del Bene Scandicci di sabato 25 marzo (ore 20:30, diretta Rai Sport + HD).

Dopo il successo di pubblico nel derby con Pinerolo, con oltre 2.200 spettatori ad assistere alla vittoria in rimonta delle gatte, prosegue la campagna promozionale che mette a disposizione 1.500 posti in tribuna rossa a 2 euro.

Sabato 25 sarà un altro partner storico di Cuneo Granda Volley quale Boman, realtà che opera a livello mondiale nel campo della produzione di strutture per il sollevamento con un focus sullo sviluppo e la realizzazione di componenti per gru ed autogrù, a coprire la differenza rispetto al costo standard del biglietto (15 euro). I prezzi di tutti gli altri settori restano invariati; ingresso gratuito per under 10 e over 80, ingresso ridotto 11-18.

I biglietti sono acquistabili presso la segreteria della società in via Bassignano 14 a Cuneo (9:30-12:00 e 16:00-18:30) e online su www.liveticket.it; per informazioni è possibile chiamare il numero 0171.1961194.

L'iniziativa promozionale interesserà anche le restanti partite casalinghe del finale di stagione.

A MONZA CON I CRAZY CATS BIANCOROSSI

Nella mattina di martedì 14 la Cuneo Granda S.Bernardo è tornata in palestra per preparare l'impegnativa trasferta di Monza che sabato 18 la vedrà sfidare la Vero Volley Milano terza in classifica alle ore 20. All'Arena di Monza le gatte potranno contare sul supporto dei Crazy Cats biancorossi; per informazioni e adesioni è possibile contattare il referente Fabio Bruno al numero 347.9759882