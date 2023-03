Inaugurata a Savigliano l’edizione 2023 del Mag: sarà l’ultima a cadenza annuale [FOTO E VIDEO]

La mattinata inizia alle ore 10 con il convegno di Coldiretti Cuneo dal titolo “Il futuro del cibo: la sfida della sovranità alimentare”, una riflessione su costi in agricoltura e sulla sovranità alimentare ad un anno dalla guerra. A seguire, alle ore 14, l’appuntamento con Confcommercio Savigliano si intitola “Foodride. Biosicurezza e benessere animale dall’allevamento al piatto” ed è incentrato sulle filiere corte locali, dal prodotto enogastronomico a quello agricolo. Alle ore 15.30, il CAI Piemonte parlerà di “Agricoltura di precisione e contoterzismo” come opportunità per l’agricoltura piemontese. Alle ore 17.30, l’Agenform Cemi riflette su “Il design delle macchine agricole tra estetica e funzionalità”, presentando alcune soluzioni innovative per il design dei macchinari esposti in fiera realizzate dagli studenti.