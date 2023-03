FDI Saluzzo interviene sulle dichiarazioni di Chiara Gribaudo

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Circolo politico di Fratelli D'Italia della città di Saluzzo, presa visione delle dichiarazioni della deputata Gribaudo del PD, pur nel rispetto delle singole opinioni, evidenzia in due punti quanto appresso:

1. Attualmente la nostra industria e le nostre attività imprenditoriali non sono nelle condizioni economiche di farsi carico di ulteriori ingenti spese per destinare alloggi ai propri dipendenti, avendo attualmente una tassazione del 42%, un inflazione tra 8/9% e un aumento stratosferico delle materie prime.

2) Le finanze statali possono continuamente farsi carico di detrazioni “milionarie”, mentre interi settori industriali chiudono i battenti, i loro lavoratori vengono licenziati (talvolta anche senza preavviso, visti i costi di produzione e delle materie prime) o sopravvivono con le loro famiglie grazie alla sola cassa integrazione.

Inoltre, è davvero straordinario come tutti i governi di sinistra abbiano sempre sostenuto a gran voce che una maggioranza governa e opera cambiamenti nell'arco di 5 anni, peccato che ora invece si pretenda che il governo attuale della Meloni, in tre mesi porti a conclusione e risolva errori, negligenze e ritardi di chi per 10 anni ha governato il nostro Paese.



Il Presidente del Circolo FDI di Saluzzo Mario Pinca