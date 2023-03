A fine marzo in 120 piazze della Granda tornano le uova di Pasqua Ail

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, anche i volontari dell’Ail di Cuneo Sezione “Paolo Rubino” tornano in circa 120 piazze della provincia con l’iniziativa nazionale delle Uova di Pasqua.

Anche quest’anno la sezione cuneese si è appoggiata alla “Prelac” di Appendino Giorgio di Cervere per approvvigionarsi delle uova, che peseranno 400 grammi e si presenteranno nelle due versioni al cioccolato fondente e al latte, racchiuse all’interno del caratteristico incarto e sigillate dall’inconfondibile bollino associativo.

Nonostante l’incremento dei costi di produzione e trasporto, l’offerta minima è stata mantenuta ai tradizionali 12 euro. Il ricavato quest’anno non sarà devoluto solo a ricerca e assistenza nella lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ma contribuirà al “progetto seconda PET” lanciato dalla Fondazione Ospedale Cuneo Onlus.

L’elenco completo delle piazze dove saranno presenti i banchetti solidali con i volontari è in aggiornamento sul sito www.ail.cuneo.it; in alternativa è possibile prenotare e concordare personalmente il ritiro o la consegna delle uovatelefonando ai numeri 0171/695294 e 370/3405038 (anche WhatsApp) o scrivendo una mail all’indirizzo info@ail.cuneo.it.

“Con la carica e l’entusiasmo di sempre – spiega Anna Rubino, presidente dell’Ail di Cuneo Sezione “Paolo Rubino” – torniamo nelle piazze anche quest’anno per chiedere un sostegno che servirà concretamente sul territorio per molti progetti di supporto a malati e famiglie: da quelli storici, come “case Ail”, sportello psicologico, aiuti economici, a quelli di prossima attivazione, come gli incontri informativi/formativi e progetti di auto-mutuo aiuto.

Altrettanto importante resta l’affiancamento al reparto di Ematologia di Cuneo, che ha visto la donazione, negli ultimi mesi, di importanti apparecchiature per l’innovativa terapia CAR-T e per un particolare trattamento radioterapico destinato a chi fa trapianto di midollo.

Il progetto più importante, però, a cui è dedicata questa campagna, è il “progetto seconda PET”, in adesione alla raccolta fondi lanciata dalla “Fondazione Ospedale Cuneo Onlus”. È la prima tappa di una collaborazione di ben più ampio respiro che vedrà interagire i due enti non profit in diverse iniziative nel corso dell’anno. L’acquisto stesso della PET, che sarà al servizio di tutta la provincia e non solo, è il presupposto per avviare attività di ricerca scientifica di alto livello. In questo senso, per noi sarà anche un modo di proseguire in una progettualità legata proprio alla PET già sostenuta negli anni passati e legata all’importanza diagnostica di questo strumento per i pazienti oncoematologici”.

È dal 1994 che i volontari dell’Ail scendono in piazza. L’anno in cui venne scoperta la causa scatenante della Leucemia Acuta Promielocitica, un tumore che grazie alla ricerca oggi si cura senza chemioterapia con una sopravvivenza superiore al 90%.

Da allora la storia della ricerca in ematologia e la storia dell’Ail sono proseguite in maniera parallela, permettendo di raggiungere importanti traguardi sul fronte delle terapie ma anche del miglioramento della qualità di vita di malati e famiglie. Ancora oggi però tanti i pazienti aspettano una cura definitiva e per questo è importante continuare a camminare insieme, per rendere i tumori del sangue sempre meglio curabili e sempre più spesso guaribili.