A Ostana un incontro su fiumi e ambienti acquatici: come si proteggono nell'era del riscaldamento globale?

Domenica 26 marzo il Parco del Monviso organizza, presso il Centro Culturale Lou Pourtoun di Ostana, un pomeriggio di approfondimento sul tema dell’acqua, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. L’evento, realizzato in collaborazione con il Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini ALPSTREAM e l’Associazione per la Tutela degli Ambienti Acquatici e dell’Ittiofauna, avrà inizio alle ore 16.30 e sarà introdotto dal Presidente del Parco del Monviso, Dario Miretti.

Per partecipare è gradita l’iscrizione, da effettuare online al link www.eventbrite.it/e/biglietti-giornata-mondiale-dellacqua-584981464307.



«Questa iniziativa è un tassello in più per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di preservare le risorse idriche, ma anche per ragionare sul nostro territorio e sulle sue peculiarità – dichiara il Presidente del Parco del Monviso, Dario Miretti – . Siamo convinti che solo attraverso una consapevolezza diffusa sia possibile promuovere uno sviluppo sostenibile e un futuro migliore».



Sono previsti gli interventi di tre relatori: il tecnico del Parco del Monviso Marco Rastelli proporrà una “immersione” nelle acque del territorio per scoprirne la ricca biodiversità, Carlo Ruffino dell’Associazione per la Tutela degli Ambienti Acquatici e dell’Ittiofauna si concentrerà sulla necessità di tutelare gli ambienti acquatici in un’epoca di rapidi cambiamenti come quella contemporanea, Alberto Doretto di Alpstream - Centro per lo studio dei fiumi alpini interverrà sulla gestione sostenibile dei fiumi nell’era del cambiamento climatico globale. Al termine si svolgerà un piccolo laboratorio sull’acqua, condotto da Alberto Doretto. Le attività del pomeriggio, a partecipazione libera, si concluderanno con una merenda sinoira a pagamento presso la Merenderia Alpina, situata nello stesso edificio dove si tiene l’incontro e gestita dalla cooperativa di comunità Viso a Viso.



L’evento intende essere uno stimolo ad approfondire e sviluppare, con interventi di respiro locale, tematiche di rilievo internazionale, sensibilizzando l'opinione pubblica sull'importanza dell'acqua e sulla necessità di tutelare le risorse idriche del nostro pianeta.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Itur, responsabile delle attività di educazione ambientale promosse dal Parco del Monviso, all’indirizzo di posta elettronica monviso@itur.it.