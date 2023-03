Disagi alla viabilità per incidenti sulla tangenziale di Alba e sulla Sp7 tra Pollenzo e Cherasco

Sono in fase di risoluzione le code e i rallentamenti che nella mattinata di oggi (giovedì 16 marzo) sono stati provocati da un tamponamento avvenuto intorno alle 8.30 sulla direzione Alba-Roddi della tangenziale di Alba.

Il sinistro ha coinvolto tre veicoli, andati a scontrarsi nel tratto compreso tra il ponte di Nassiriya e lo svincolo di ingresso in città di Alba Ovest (rotonda del cimitero). L’incidente non ha fortunatamente provocato feriti, ma ha ovviamente causato disagi alla viabilità, ora praticamente risolti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Alba, tuttora impegnata nella regolazione del traffico nell’attesa che una delle auto coinvolte, impossibilitata a spostarsi, venga rimossa dal carro attrezzi



Un altro tamponamento ha interessato due veicoli a pochi chilometri di distanza, sulla Sp7 tra Pollenzo e Cherasco, anche in questo caso senza provocare feriti, ma provocando disagi al sempre intenso flusso veicolare che interessa la tratta di collegamento tra l’Albese e il Braidese, e tra i due centri il nuovo ospedale di Verduno. Sul posto, in questo caso, i Carabinieri della Compagnia di Bra.