Cuneo, alle “case AIL” speciali apparecchiature per la purificazione dell’aria

C’è una novità importante per tutti gli ospiti delle “case AIL” di Cuneo. In questi giorni, i locali sono stati infatti dotati di speciali apparecchiature per la purificazione dell'aria, che consentono di ripartire con l'ospitalità a pieno regime e in piena sicurezza.

Le macchine, silenziose e discrete, sono state collocate negli spazi condivisi, ossia all’interno delle cucine, dei soggiorni e lungo i corridoi. Ad eseguire i lavori l’Airqm Aerpura di Bra.

“I nuovi e più avanzati depuratori prodotti dall’azienda consentono di depurare l’aria in modo sostenibile ed efficace, catturando contaminanti biologici e microparticelle a cui difficilmente arriverebbero i tradizionali sistemi di filtrazione.”

Come risposta alle esigenze dei malati ematologici cuneesi, l’AIL provinciale ha aperto, tra il 2004 e il 2013, tre strutture vicinissime tra loro e a pochi passi dall’ospedale:

La “casa Marisa”, in via Schiaparelli 29 (appartamento offerto in comodato gratuito illimitato dalla “Fondazione orizzonte speranza”);

La casa situata presso la sede associativa, in via Schiaparelli 23;

La “nuova casa AIL”, all’angolo tra via Schiaparelli e via Bassignano.

Sono disponibili in totale 12 posti letto, suddivisi in 5 stanze doppie e 2 singole. Il servizio delle “case AIL” è gestito in stretta collaborazione con il personale medico e infermieristico del reparto di Ematologia e con il supporto della segreteria e dei volontari dell’associazione.

La scommessa vinta, nel “portare l’ospedale fuori dall’ospedale”. Le strutture sono infatti un vero e proprio polo ematologico extraospedaliero, al cui interno sono stati attivati alcuni servizi particolari come il trapianto di midollo domiciliare, una sala di attesa protetta per le visite o le terapie, nonché uno sportello psicologico.

Se da un lato si mantiene costante il contatto con il reparto e la parte “tecnica” delle cure, dall’altro si permette alla persona malata ed a chi lo accompagnano uno spazio dove recuperare parzialmente le abitudini di vita, riducendo al minimo i costi di assistenza (trasporto, alberghi, assenza dal lavoro).





“Grazie Airqm! Grazie a voi sostenitori che rendete possibile tutto questo!”. Ci tengono dall’AIL ad un ringraziamento verso quanti, attraverso il loro operato e le donazioni, li sostengono nella loro importante missione.