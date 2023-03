DL Brevetti, Bergesio (Lega): “Incentivare l’attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane”

“Valutare l'adozione di ulteriori interventi che possano incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese, finalizzata alla produzione di nuovi brevetti, al fine di accrescere le potenzialità del nostro sistema Paese sui mercati internazionali”.

Lo ha chiesto al Governo il Senatore piemontese Giorgio Maria Bergesio, Lega Salvini Premier, che con i colleghi Mara Bizzotto, Gianluca Cantalamessa, Stefania Pucciarelli, Marco Dreosto e Andrea Paganella ha presentato un ordine del giorno, approvato all’unanimità dalle Commissioni Politiche Europee e Attività Produttive del Senato, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja sulla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, siglato a Ginevra il 2 luglio 1999, che lunedì 14 marzo è stato approvato in Senato.

Bergesio sottolinea: “Negli ultimi anni si è registrato un aumento delle domande di brevetto presentate dall'Italia. Il contributo maggiore è quello delle tecnologie della meccanica e dei trasporti, seguito dal settore delle tecnologie chimico-farmaceutiche. Dal punto di vista territoriale, la Lombardia è la regione in cui più si concentra la capacità innovativa, seguita da Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. Da qui si evidenzia come vi siano grandi potenzialità per tutto il nostro sistema-Paese”.

“Nonostante i grandi sforzi degli ultimi anni, nelle classifiche che registrano la produzione di brevetti, l'Italia è appena dietro rispetto ad altri Paesi industrializzati, come Germania, Francia, Stati Uniti e Cina – spiega il Senatore della Lega -. Questo comporta rischi per le nostre aziende, che operano in un mercato sempre più globalizzato. Le principali analisi rilevano come le aziende ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale abbiano maggiore capacità di creare sviluppo e ricchezza. Inoltre, il possesso di un buon portafoglio di brevetti è percepito dal mercato internazionale come dimostrazione dell'alto livello di specializzazione e capacità tecnologica dell'azienda”.

“Con il nostro ordine del giorno impegniamo quindi il Governo ad incentivare ulteriormente l’attività di ricerca delle imprese per aumentare la capacità di produrre nuovi brevetti rendendo il nostro sistema produttivo più competitivo sui mercati internazionali”, conclude il Senatore della Lega.