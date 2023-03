Finalmente i dissuasori per auto sulle aiuole del viale degli Angeli: "Ora potrà crescere l'erba"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un residente del viale - nell'area non chiusa al traffico. Il signor Paolo M., questo il suo nome, evidenzia come le autovetture parcheggino passando attraverso le aiuole e non, invece, utilizzando gli accessi adibiti ad accedere al controviale.

Ora sono stati installati dei dissuasori, cosa che dovrebbe finalmente costringere gli automobilisti in cerca di parcheggio a passare sulle aree verdi e tra gli alberi, cosa che finalmente consentirà di far crescere l'erba e di non vedere più le tracce dei pneumatici.

L'aupicio del lettore è che vengano installati altri dissuasori, perché non si può fare affidamento sul senso civico delle persone, evidentemente scarso, soprattutto quando si è alla ricerca di un parcheggio, in città sempre più raro.

Buongiorno

le scrivo questa mail per condividere con l'opinione pubblica degli episodi di maleducazione di alcuni cittadini; se mi lamentassi per questo direttamente con il Comune di Cuneo passerebbe tutto inosservato.

Abito sul viale degli Angeli tra corso Dante e corso Brunet. In quest'ultimo periodo, per fortuna, il Comune ha modificato i cordoli che delimitano le aiuole del viale nella parte destra andando verso il Santuario degli Angeli e finalmente ha piantato degli alberi nuovi per fare in modo che il viale, una delle cose più preziose di Cuneo e rare in Italia, mantenga la sua bellezza, che ormai da una vita ci accompagna in bellissime passeggiate.

Su queste aiuole il Comune ha anche installato dei dissuasori in ferro rossi a forma di U rovesciata per evitare che le auto salgano sulle aiuole per andare sul controviale a parcheggiare.

Negli ultimi anni il parcheggio in quella zona è sempre più raro e per entrare e uscire da questi parcheggi vi è l'ingresso da via Mons. Peano ed una rampa d'ingresso per i garage fronte Paperino Club e le auto devono passare sul marciapiede pedonale per parcheggiare nel controviale e poi per uscire. Nonostante questi comodi ingressi/uscite, si vedono ancora degli automobilisti che passano dal viale sulle aiuole tra un albero e l'altro, ora anche accanto agli alberi appena piantati, per precipitarsi nel parcheggio libero.

Desidero denunciare questa situazione solamente per far notare che anche in queste piccole situazioni non vi è rispetto della "pubblica res" e degli sforzi che con i soldi dei contribuenti il Comune cerca di fare per mantenere in ordine la città in cui viviamo.