Fossano: si è spento Piero Mecchia, giá magazziniere presso l'ospedale

Venerdì 10 marzo si è spento all'Istituto Casa Sordella "Sant'Anna" Piero Mecchia.



Classe 46, Mecchia ha ricoperto per anni il ruolo di magazziniere all'ospedale di Fossano e non mancava di praticare ogni volta che poteva la sua grande passione per la pesca, nel cui campo aveva ricoperto il ruolo di presidente del gruppo "pescatori AVIS".



Era rimasto vedovo nel 2015 e, dopo la morte della moglie, aveva stentato a recuperare il proprio equilibrio, fino a che, nel marzo 2022, era stato colpito da ictus, con conseguenze serie sul movimento e sul linguaggio.



Dopo l'ulteriore degenza oncologica all'ospedale Carle di Cuneo, da qualche tempo risiedeva a Casa Sprdella.



I figli Davide e Eleonora, con la famiglia e gli amici gli hanno dato l'ultimo saluto sabato 11 marzo nella parrocchiale di Sant'Antonio.