Frassino: l'Unione Montana Valle Varaita presenta il piano intercomunale di Protezione Civile

Lunedì 27 marzo 2023 alle ore 18 l’Unione Montana Valle Varaita organizza un incontro di presentazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile recentemente approvato da tutte le amministrazioni comunali che hanno affidato all’Unione l’esercizio in forma associata delle funzioni relative.



L’incontro, rivolto ad amministratori, tecnici comunali e membri dell’unità di crisi locale ma aperto anche alla popolazione fino ad esaurimento posti, si tiene nella sala del consiglio dell’ente (piazza Marconi 5, Frassino). La presentazione del nuovo piano sarà a cura della Technical Design di Cuneo, che lo ha redatto, con la collaborazione dell'assessore dell’Unione Gianni Menzio, che ha delega alla Protezione Civile, e del personale dell'Unione.



Il Piano Intercomunale di Protezione Civile è lo strumento con il quale, dopo un’analisi dei rischi locali, si definiscono le procedure da applicare in caso di eventi calamitosi, con l’intento di minimizzarne i danni che potrebbero derivare. La gestione associata dei servizi comunali di Protezione Civile, svolta dall’Unione Montana, favorisce l’organizzazione di un sistema integrato e sinergico, che ottimizza le capacità di risposta e crea una migliore sinergia con le altre autorità coinvolte nella gestione delle emergenze.



«La previsione e la prevenzione delle emergenze devono essere disciplinate da un piano di protezione civile – dicono l’assessore Gianni Menzio e il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta – : attraverso l’adozione di questo nuovo testo, aggiornato e ben calibrato sulle esigenze specifiche del territorio, ci dotiamo di un ulteriore elemento imprescindibile per salvaguardare la nostra valle e sopratutto le persone che qui vivono».