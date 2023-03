A Sinio Margherita Alessandria festeggia 100 anni. Negli ultimi dieci ha scritto due libri!

100 anni. Un traguardo riservato a pochi eletti. Nel paese langarolo di Sinio si vede che l’aria è molto buona: il 25 marzo Margherita Alessandria spegnerà cento candeline, e la comunità la festeggerà proprio il giorno del suo compleanno, durante una visita privata da parte del sindaco e di alcune esponenti del paese.

Questo traguardo assume ancora maggior valore: alla sera, presso il teatro, alle ore 17 verranno recitati in pubblico alcuni passi dei due libri che Margherita ha scritto… dai 90 nni ad ora!



“Quanti passi” e “…e altro ancora” sono i titoli delle memorie che il nipote ha voluto che la nonna riportasse su carta, per aver poi un suo ricordo nel tempo.

Aneddoti di vita, curiosità, tradizioni, realtà, sogni sono i protagonisti di questi due libri che sono stati pubblicati in 500 copie l’uno, e andati praticamente a ruba.



«Un modo semplice e diretto, chiaro e appassionato di scrittura - dichiara Oscar Barile de “Il nostro Teatro di Sinio” - fin sorprendente, che mette in risalto quanto fatto da Margherita Alessandria durante la sua vita. L’idea del nipote è stata vincente, e permetterà alla donna di essere ricordata ancora di più. Per ora la festeggiamo viva e vegeta, nella sua grande lucidità, simpatia, gentilezza e riservatezza.



La festeggeremo il 25 marzo, giorno del suo compleanno, con una delegazione a casa sua, mentre, a livello pubblico, la sera, dopo la lettura dei suoi passi, le dedicheremo lo spettacolo teatrale “Premiata merceria Spatusso”, alle ore 21. La rappresentazione andrà di nuovo in scena sabato 1 e domenica 2 aprile, sempre alle ore 21».



La prenotazione agli spettacoli è obbligatoria ai numeri 0173613420 e 3341392727.