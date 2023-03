Lagnasco, paese delle eccellenze. Il sindaco Dalmazzo: "Stiamo facendo grandi cose"

Lagnasco, circa 1500 anime e tanta operosità, può a ragione definirsi il paese delle eccellenze.

Soprattutto nel settore frutticolo, principe per antonomasia, ma anche di sport a più sfaccettature con il tennis in primo piano, di organizzazioni dalle valenze nazionali come quella di Fruttinfiore, Fiera giunta alla sua 21esima edizione pronta a stupire dal 31 marzo al 2 aprile prossimi.

Roberto Dalmazzo, al suo primo mandato quadriennale da sindaco, racconta le molteplici realtà: “Il nostro è un comune a vocazione frutticola – dice – grazie alla presenza di realtà industriali di settore molto importanti. Molti sono i lagnaschesi doc, anche se come in altre parti d’Italia la presenza degli stranieri, da noi in prevalenza albanesi, è ormai una caratteristica”.

Un’esperienza, quella di sindaco, che Dalmazzo definisce positiva: “E’ un bel mandato perché nonostante le difficoltà legate al periodo pandemico siamo riusciti a fare molte cose e in diversi settori. Anche lo sport è in primo piano dalle nostre parti. Stiamo ultimando, sarà pronto a settembre, il Palasport che permetterà alla nostra pallavolo di crescere ancora.

In prima linea anche il calcio ed il tennis grazie alla lungimiranza della famiglia Rosatello che ormai quasi dieci anni fa diede vita al Tennistadium, ora sede della VTT splendidamente condotta da Duccio Castellano ed Enrico Gramaglia con il completo e professionale staff.

All’inizio poteva sembrare una scommessa ed invece nel tempo non solo è stata vinta ma il centro è diventato un polo d’attrazione per i tennisti e gli sportivi in genere che possono usufruire dei molti servizi messi a disposizione, anche nelle aree del wellness, della salute, della prevenzione e della sana alimentazione.

Molto importante poi la scelta di avere un’attenzione particolare per i giovani e le rispettive famiglie, con il doposcuola e tante altre iniziative, a partire dai corsi di motilità per le signore e non solo.

La notizia più bella è quella dell’ormai quasi ufficialità del raddoppio della struttura che darà ancora più respiro alle tante attività proposte all’insegna dello sport e dell’educazione personale che allo stesso si accompagna”.

Alle porte la Fiera Fruttinfiore, un vero e proprio evento: “Di valenza nazionale – sottolinea il sindaco – con la presenza di oltre 40.000 visitatori. Ci saranno espositori da tutta la Penisola e quattro aree, con molti momenti collaterali. Una vera e propria non-stop alla quale sarà presente anche la VTT nella duplice veste di polo tennistico e £custodia” dei più piccoli per consentire ai loro genitori di visitare la Fiera.

In sintesi ci sarà uno spazio riservato alle attrezzature agricole del mondo frutticolo; un altro ai prodotti enogastronomici e artigianali del territorio; un terzo dedicato agli sponsor e alle Istituzioni; quindi un quarto riservato al Food con la presenza di 12 Pro Loco ognuna delle quali proporrà il suo piatto tipico.

Nell’occasione ci sarà anche l’apertura dei Castelli di Lagnasco (Levante – Centro e Ponente) che verranno in un secondo tempo riaperti permanentemente ultimati i lavori di messa a norma che hanno richiesto un impegno economico di 200.000 euro, di cui 120.000 messi in campo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e 80.000 dal Comune”.

Insomma una festa nella festa all’insegna dello sport e della miglior espressione della terra locale e dei suoi operatori.