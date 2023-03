Parcheggio sotterraneo in piazza Europa, Civallero (FI): "La città è contraria, serve piano generale dei parcheggi"

È stata una seduta accesa quella del Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza svoltosi mercoledì sera e richiesto dalle minoranze consiliari per discutere del progetto dell’Amministrazione comunale di realizzare un parcheggio sotterraneo in Piazza Europa, progetto che arriva dalla passata amministrazione Borgna.



“Si tratta – interviene Franco Civallero, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale – di un progetto che non ha il favore dei cuneesi, più volte è stato ripreso e riproposto, ma sempre bocciato”.



“È un progetto – precisa Civallero - nato per sistemare il soprasuolo, con il rischio di distruggere tutto per realizzare una novantina di parcheggi; in via XX Settembre il privato lo avrebbe realizzato senza oneri per la Pubblica Amministrazione”.



“Ho sottolineato – conclude Civallero – che se si vogliono portare delle novità in Città si deve avere la capacità di rendersi indipendenti rispetto ai progetti delle precedenti amministrazioni, anche se dello stesso colore politico e si riceverà la soddisfazione dei cittadini”. “Dispiace constatare che l’Amministrazione comunale non ha mai preso in considerazione la proposta dei parcheggi sotterranei di testata”.