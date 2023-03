Pasticcerie Alba, Langhe e Roero: Gianpaolo Careglio confermato capogruppo, vice Arianna Cerrato

Un nutrito gruppo di pasticcieri di Alba, Langhe e Roero ha partecipato il 15 marzo presso l'Associazione Commercianti Albesi ad un incontro incentrato su aspetti formativi, eventi e rappresentanza di categoria.

A cura della dott.ssa Alessandra Bertorello del settore Igiene e Haccp dell'ACA sono stati illustrati gli aggiornamenti sull'etichettatura e sugli imballaggi, che riguardano da vicino una delle categorie più rappresentative del settore alimentare, così come è stata approfondita la normativa MOCA sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti.

All'incontro ha partecipato anche il prof. Alessandro Sampò dell'Istituto “Piera Cillario” Arte Bianca di Neive, che ha presentato l'edizione 2023 del Campionato Nazionale di Pasticceria, vinto l'anno scorso proprio dai ragazzi dell'istituto professionale langarolo che quindi, di diritto, ospiterà l'evento quest'anno.

Il concorso nel quale si sfideranno gli istituti alberghieri e dell'arte bianca d'Italia, avrà per tema “Il Piemonte e la Nocciola” e si svolgerà il 28, 29 e 30 marzo prossimi e la scuola ha invitato i pasticcieri professionisti del territorio a presenziarvi, per rappresentare il settore e supportare i ragazzi. Le batterie dei concorrenti si terranno presso la sede dell'Istituto, mentre la sera del 30 marzo le premiazioni avranno luogo al Palazzo Mostre e Congressi di Alba, con una cena di gala che vedrà la piccola pasticceria offerta dai Maestri pasticceri albesi, a chiudere la manifestazione.

In occasione dell'incontro si è provveduto al rinnovo cariche per la categoria di Alba Langhe Roero, che ha visto confermato per il prossimo triennio il Capogruppo Gianpaolo Careglio di Alba, mentre in qualità di vice Capogruppo è stata eletta Arianna Cerrato di Castelletto Uzzone. A coordinare i lavori per l'ACA il responsabile Marketing del Territorio Marco Scuderi e il funzionario Edoardo Accossato.