Santo Stefano Belbo: l'ufficio postale si posta a Cossano, una navetta gratuita per raggiungerlo

Una navetta gratuita, messa a disposizione dal Comune di Santo Stefano Belbo, per raggiungere Cossano Belbo: il servizio, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, è stato pensato con l’avvio di “Polis”, il progetto di Poste Italiane pensato per dare nuova linfa e valore ai piccoli centri, una nuova immagine interesserà 7.000 uffici postali di centri con meno di 15.000 abitanti, che verranno dotati di uno Sportello Unico digitale di prossimità attivo 24 ore su 24, dove poter accedere ai servizi della pubblica amministrazione.

Attraverso una piattaforma di servizio multicanale sarà possibile fare moltissime operazioni, come, ad esempio, richiedere certificati e rinnovare documenti d’identità. Santo Stefano Belbo fa parte dei primi Comuni italiani in cui il progetto diventerà realtà, ma l’attuazione di questo piano richiede un adattamento, visto che gli Uffici postali di Santo Stefano Belbo sono stati momentaneamente spostati a Cossano Belbo.



Dichiara il sindaco Laura Capra: “L’Amministrazione comunale, consapevole delle eventuali difficoltà che potrebbero incontrare i Santostefanesi – in particolare modo le fasce più deboli che potrebbero avere difficoltà di spostamento, come ad esempio gli anziani che, all’inizio del mese, si recano presso gli Uffici Postali per ritirare la pensione – ha deciso di mettere a disposizione della comunità un servizio di navetta completamente gratuito, ogni primo giorno utile del mese”.



La navetta partirà da piazza Umberto I, antistante al Comune, con arrivo presso l’Ufficio postale di Cossano Belbo (e relativa corsa di ritorno). Sono già state fissate le date del servizio per i prossimi quattro mesi, tutte con partenza alle ore 8.30: sabato 1 aprile, martedì 2 maggio, giovedì 1 giugno e sabato 1 luglio.



Per informazioni e dettagli sull’iniziativa è possibile contattare gli Uffici comunali telefonando allo 0141/841819.