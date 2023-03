Ibride, efficienti ed eleganti: alla Lohe Heating sono arrivate le nuove caldaie Guntamatic

Più efficiente perché ibrida e in grado di assicurare la temperatura ottimale per gli spazi domestici, abbattendo drasticamente i consumi di energia. Alla Lohe Heating è arrivata la caldaia a legna BMK integrata con il modulo pompa di calore aria-acqua di Guntamatic Heiztechnik. È l'ultimo arrivato tra i prodotti dell'azienda di cui Lohe Heating è partner, e che da oltre 50 anni si conferma come uno dei principali costruttori di caldaie a biomasse su scala europea.

Come funziona il sistema ibrido? L'attività della caldaia e della pompa di calore viene regolata automaticamente in base alle temperature esterne e ai fabbisogni termici dell'edificio, garantendo una sinergia funzionale tra i due sistemi di generazione, che si rivela economica e virtuosa anche sotto il profilo ambientale.

Il prodotto è composto da un modulo caldaia con una camera della legna di grande volume che favorisce un lungo periodo di combustione e un modulo pompa di calore aria-acqua molto silenzioso, dotato di tecnologia inverter. Completa la caldaia una elegante unità esterna: l'evaporatore.

L'impianto si integra molto bene con quello fotovoltaico. Grazie al sistema 'Heat Pump Battery Management', ideato da Guntamatic, infatti, può essere valorizzata la corrente in eccesso del fotovoltaico che, trasformata in calore, viene stoccata nel puffer per il suo utilizzo nell'impianto termico e sanitario.

Cambiare caldaia conviene? L'analisi tecnico economica comparativa applicata al nuovo prodotto Guntamatic Heiztechnik dimostra che, nonostante un investimento iniziale importante, il tempo di ammortamento della spesa è di circa 5 anni. Inoltre l'intervento può usufruire della detrazione fiscale del 50%.







LOHE heating GmbH - S.r.l.



Area Artigianale Conti, 15 · 10060 Garzigliana (TO)



Tel. 0471 810293, 336 234102



Email: info@lohe.com



www.lohe.com