Alba, alla biblioteca Giovanni Ferrero lo spettacolo "W la librità"

La Biblioteca civica “G. Ferrero” aderisce alla Settimana nazionale per la promozione della lettura e al cartellone di iniziative “W la librità” organizzato da Associ&Rete nell’ambito del progetto LeggereOvunque.

Sabato 25 marzo 2023, alle ore 10.30, in sala Riolfo (cortile della Maddalena) va in scena lo spettacolo Waterful a cura della compagnia DonChisciotteSiamoNoi.

L’acqua vista con gli occhi di un bambino: un temporale spaventoso, pozzanghere in cui saltare, un fiume in cui bagnare i piedi, il mare con il suo carico di avventura, mistero e meraviglia e infine una domanda: chi ci sarà dall’altra parte? Qualcuno che guarda l’orizzonte come me?

Un viaggio teatrale e sensoriale a partire da albi illustrati e libri di narrativa per l’infanzia, alla scoperta dell’acqua che è gioco, scoperta, viaggio e risorsa preziosa da difendere.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com

Per informazioni: 0173 292468 – biblioteca@comune.alba.cn.it