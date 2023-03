Sabato 25 e domenica 26 marzo torna la “Cuneo Bricks Exhibition”

Dopo il successo della prima edizione, sabato 25 e domenica 26 marzo, torna la seconda edizione della “Cuneo Bricks Exhibition”. Appuntamento presso le sale espositive messe a disposizione dal Collegio dei geometri, in via Luigi Einaudi 20, a Cuneo.

Una mostra interessante e curiosa che coinvolgerà espositori e visitatori di tutte le fasce di età, che metterà in evidenza la passione, la condivisione, la fantasia e la creatività dei mattoncini Lego.

Nella mostra saranno presenti vari temi: dalla città al genere fantasy, dal mondo delle corse al mondo della fantascienza. Sarà inoltre presente una sezione dedicata all’arte e alla fotografia, in particolare sarà di nuovo presente l’artista Fabrizio Oberti.

Vi aspettiamo numerosi!

Orario di visita:

Sabato: 10-12, pomeriggio 14.30-19.

Domenica: 10-12, pomeriggio 14.30-18.30

Ingresso: 1 euro o offerta libera; i bambini sotto i 12 anni entrano GRATIS