Alba, il Circolo del Partito Democratico intitolato all’ex sindaco Enzo Demaria

Dopo il cordoglio per la sua improvvisa scomparsa e l’ultimo partecipato saluto in occasione dei funerali celebrati in duomo , arriva notizia di un primo riconoscimento pubblico per il compianto ex sindaco albese Enzo Demaria, scomparso lo scorso 27 febbraio a 85 anni.



L’iniziativa è quella comunicata dal Circolo di Alba del Partito Democratico, ora intitolato proprio alla memoria dell’"ingegnere, consigliere comunale per trent’anni e sindaco di Alba per dieci, presidente dell'Anpi di Alba Bra Langhe e Roero, commendatore della Repubblica (…): un uomo straordinario, un compagno di lotta politica, un amico".



Ad annunciarlo è il segretario del circolo Gigi Garassino: "Tutta la cittadinanza, chiunque lo abbia conosciuto ne ha pianto la morte. In accordo con la famiglia, il circolo di Alba del Partito Democratico, di cui fu tra i fondatori nel 2007, sarà a lui dedicato al temine di una giornata di ricordo che si svolgerà in città nelle prossime settimane. Sarà l'occasione per approfondire la conoscenza di quanto Enzo Demaria ha espresso a favore della nostra città nei diversi ruoli in cui è stato impegnato".



"Sono e siamo tutti grati ad Enzo – dice ancora Garassino – per l'esempio di impegno civile e professionale, il lavoro a servizio della nostra città in momenti anche drammatici e la forte testimonianza antifascista: nel suo nome, con ancor maggiore determinazione, continueremo le nostre battaglie per la giustizia e la libertà".