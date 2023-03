In Granda nel weekend i gazebo della Lega per dire no allo stop di auto benzina e diesel dal 2035

In Piemonte, come in tutta Italia, la Lega ribadisce il suo no al divieto alle auto benzina e diesel dal 2035, che significherebbe la distruzione di un intero comparto industriale (70 mila posti di lavoro complessivi), e il fallimento di migliaia di piccole e medie imprese in tutta la filiera.



Per questo la Lega invita tutti i cuneesi a recarsi ai Gazebo sabato 18 marzo e domenica 19 marzo per firmare la petizione che chiede al Parlamento Europeo di ripensarci, e di invertire la rotta rispetto ad una normativa scellerata (votata anche dai partiti del centro sinistra, con Pd e 5 Stelle in testa) che porterebbe al fallimento dell'industria italiana dell'auto.