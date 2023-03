Cuneo: open day del Conservatorio Ghedini per gli studenti del Liceo Musicale

Lunedì 27 marzo 2023 il Conservatorio Ghedini di Cuneo apre le sue porte agli studenti del Liceo Musicale Ego Bianchi di Cuneo, per una giornata “Open” che ha l’obiettivo di far conoscere meglio l’offerta formativa del Ghedini a chi ha già avviato un percorso di studi incentrato sulla musica. I ragazzi, una settantina di studenti in tutto dell’Istituto Bianchi - Virginio di Cuneo, incontreranno i docenti del Conservatorio nelle due sedi di via Roma 19 e della ex caserma Cantore, in via Pascal 9. Ad intervalli di quindici minuti ciascuno, tutti i docenti del Conservatorio si alterneranno nella presentazione del proprio insegnamento, restando a disposizione per eventuali domande da parte dei presenti.



Gli incontri si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e rappresentano un’occasione significativa di collaborazione tra le istituzioni musicali della Città di Cuneo, che da tempo cooperano per il miglioramento della filiera musicale e della promozione culturale del territorio.



«Sono molto soddisfatto – dichiara il direttore del Ghedini Alberto Borello – delle iniziative dedicate all’orientamento che il Conservatorio sta programmando: dopo la riuscita partecipazione al Salone provinciale dell’orientamento universitario, ora ci muoviamo in autonomia, per aprire le porte della nostra “Casa della musica” a tutti coloro che vogliano visitarla. Naturalmente i nostri interlocutori privilegiati sono il Licei musicali (presso cui realizzeremo nei prossimi mesi dei veri e propri corsi finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca), ma durante gli Open days il Conservatorio sarà in dialogo potenzialmente con tutti coloro che vorranno conoscerlo meglio».