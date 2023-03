Il Santuario di Vicoforte protagonista del programma "Freedom" con Roberto Giacobbo

Continua il viaggio di Roberto Giacobbo e della sua squadra alla scoperta di alcuni degli angoli più suggestivi del pianeta.



Lunedì 20 marzo a “Freedom - Oltre il confine” si parlerà anche di Vicoforte per svelare storie e arcani misteri del Santuario che vanta la cupola ellittica più grande del mondo oltre al rinomato percorso “Magnificat” (un nome un programma) di Kalatà. Tutti incollati alla tv su Italia Uno dalle ore 21.20.



“Freedom” è un programma di Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; scritto da Antonio Costa, Massimo Fraticelli e Michele Rossi. Regia di Ico Fedeli. Per Mediaset, a cura di Elsie Arfaras e produzione esecutiva di Monica Paroletti.



Ogni settimana la trasmissione si concentra su avventura, scoperta e indagine. Un itinerario alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.