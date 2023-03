Il CT della nazionale femminile Mazzanti ed il dirigente accompagnatore Recine a Cuneo (VIDEO)

Nel pomeriggio di mercoledì 15 il ct della Nazionale italiana femminile Davide Mazzanti e il dirigente accompagnatore delle azzurre Stefano Recine hanno assistito all'allenamento della Cuneo Granda S.Bernardo a tre giorni dall'impegnativa trasferta di Monza. La visita si inserisce all'interno di un tour che sta toccando tutte le società del massimo campionato e anche alcune società di Serie A2 nell'ottica di una sempre più stretta collaborazione tra Federazione e club. Mazzanti e Recine si sono confrontati con lo staff tecnico e la dirigenza cuneese; presenti il presidente Dino Vercelli, il vice presidente Patrizio Bianco e il direttore sportivo Gino Primasso.



DAVIDE MAZZANTI, CT NAZIONALE ITALIANA FEMMINILE «La visita di oggi è un'occasione preziosa per confrontarsi con i tecnici e per vedere le ragazze in azione in allenamento, un contesto che spesso dice più della partita, e un momento utile anche per uno scambio di vedute con la società. Ho seguito il derby con Pinerolo: è stata una partita difficile e bella da vedere, che Cuneo ha risolto grazie all'ingresso decisivo di alcune giocatrici. Con Bellano abbiamo fatto tanti anni insieme al Club Italia. L'ho sempre apprezzato già prima di trovarlo in Nazionale, dove negli anni è nato un rapporto di collaborazione e di stima; credo che Massimo abbia dato tanto ai gruppi che ha allenato e anche alle ragazze che adesso sono in Nazionale con me. Dove potrà arrivare Cuneo in questo finale di stagione? Molto dipenderà da come le squadre impegnate in Europa gestiranno il doppio impegno; mi aspetto qualche risultato a sorpresa».



STEFANO RECINE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE NAZIONALE ITALIANA FEMMINILE «Tornare in questo splendido palazzetto che tante volte mi ha visto arrivare da avversario è stata un'emozione; era un'altra epoca e un'altra pallavolo. In questo tour stiamo trovando grande disponibilità da parte di tutti; è un'iniziativa importante che ci permette di conoscere meglio tecnici e dirigenti e che spero possa ripetersi. Cuneo meriterebbe una posizione in classifica migliore in virtù del suo roster, ma la stagione è stata movimentata. Sono certo che questa società continuerà a trovare buone giocatrici e a far respirare pallavolo di alto livello a una piazza che, dopo aver ospitato con successo la Nazionale maschile, in futuro potrebbe ospitare anche quella femminile».

NEL VIDEO LE DICHIARAZIONI DI COACH MAZZANTI