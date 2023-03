Savigliano: al MAG anche il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio

Oggi il Vicepresidente vicario del Senato Gian Marco Centinaio ha fatto visita alla Fiera della meccanizzazione agricola di Savigliano, evento che raggruppa oltre 270 espositori e rappresenta un fiore all’occhiello della Granda. Il Senatore, già Ministro delle politiche agricole e Sottosegretario, ha partecipato al convegno organizzato dalla Coldiretti sul futuro del cibo e sulla sfida in tema di sovranità alimentare, per poi incontrare il tavolo di crisi dei produttori ortofrutticoli.



Numerosi gli incontri nella mattinata che hanno visto anche la partecipazione del Vicepresidente della Giunta regionale Fabio Carosso, dei consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso, oltre al Sindaco di Savigliano Antonello Portera e al Presidente della Fondazione ente manifestazioni di Savigliano Andrea Coletti.



“ Un ringraziamento va innanzitutto al Senatore Centinaio per la sua presenza sul territorio della nostra Provincia – commenta il Segretario Provinciale Lega Salvini Premier Senatore Giorgio Maria Bergesio – oltre che i nostri complimenti vanno all’amministrazione e all’ente manifestazioni di Savigliano per l’organizzazione. La Fiera della meccanizzazione agricola rappresenta un evento al quale da sempre siamo vicini come Lega in quanto crediamo nella centralità del settore per tutta l’economica cuneese, come più in generale per quella nazionale. Al riguardo, voglio rimarcare l’importante presenza di giovani nella giornata di oggi, a testimonianza di un settore che si sta trasformando, investendo sul futuro e sulle nuove generazioni”.



“Come Lega Salvini Premier – continua Bergesio – con i recenti decreti approvati a livello governativo abbiamo voluto dare risposte concrete alla spinta inflazionistica che sta colpendo anche il settore agricolo, soprattutto con riferimento ai consumi energetici. Stiamo inoltre programmando un’attenta e immediata azione sulla crisi idrica che sta caratterizzando tutto il nostro territorio”.



La Lega Salvini Premier della Provincia di Cuneo rinnoverà il proprio impegno e la propria presenza alla Fiera della meccanizzazione con la partecipazione del Ministro Roberto Calderoli nella mattina di domenica 19 marzo.