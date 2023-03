A Corneliano la Protezione Civile ha ricevuto riconoscimenti e premiazioni

Riconoscimenti e premiazioni, giovedì 16 marzo, per l'associazione di protezione civile di Corneliano d'Alba. Ciascun componente ha ricevuto un attestato e una spilla da parte del coordinamento provinciale e dell'assessore regionale, Marco Gabusi. Il Grazie è stato indirizzato al servizio svolto durante la pandemia del COVID 19.



"Certamente esprimo tanta soddisfazione per un gruppo compatto che sa coordinarsi nelle difficoltà", ha evidenziato il presidente, Claudio Isnardi.

All' evento, presenti amici e sostenitori, inoltre, le pergamene, sono state consegnate dal Sindaco di Corneliano, dottoressa Alessandra Balbo, e dal presidente onorario, Agostino Parusso, quest' ultimo altresì premiato con un attestato dalla presidenza del coordinamento provinciale.