‘A scuola di giornalismo con Dardanello’ approda sul web

Proseguono a pieno regime le attività dell’edizione 2022/23 del progetto ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’. I docenti incaricati dall’associazione intitolata alla memoria dell’ex direttore di ‘Tuttosport’, Ilaria Blangetti, Arianna Pronestì e Davide Rossi, sono al lavoro nelle classi di Beinette, Mondovì (Istituto Comprensivo 2), San Michele Mondovì, Serra Pamparato, Vicoforte e Villanova Mondovì; entro fine marzo, il programma didattico prenderà il via anche a Dogliani, Farigliano e Rocca de’ Baldi. A Carrù, invece, presso l’Istituto comprensivo ‘Oderda-Perotti’, il ‘Dardanello a scuola’ è stata una delle proposte della ‘Settimana Arcobaleno’ che, per sette giorni, si è sviluppata con corsi multidisciplinari.



Nei prossimi mesi, i partecipanti del progetto potranno, quindi, mettere in pratica quanto appreso in classe, redigendo i propri articoli: i migliori andranno a comporre la pubblicazione ‘Giornalisti Domani’, che nella sua uscita annuale rappresenta la migliore fotografia del talento e della curiosità di una generazione. Sarà presentata ad inizio giugno, nel corso della cerimonia conclusiva che tira le fila del lavoro di tutti i gruppi scolastici e che costituisce anche un’occasione di festa conviviale per alunni e insegnanti. Ora che le restrizioni legate all’emergenza sanitaria sono finalmente alle spalle, gli schermi servono unicamente alla redazione dei testi; il rapporto tra discenti e docenti è tornato a essere diretto, in presenza, condividendo così spunti ed emozioni in un ritrovato contesto di socialità. Allo stesso modo, anche gli appuntamenti del ‘Dardanello Incontra’ ripartono dal vivo, senza eccezioni: mancano poche settimane al primo appuntamento, che vedrà protagonista l’atleta paralimpico ipovedente Davide Cassioli e la sua straordinaria storia.

In un anno significativo per l’associazione ‘Dardanello’, in cui si celebra il ventennale del premio giornalistico, il programma scolastico offrirà ai giovani autori una vetrina online e non solo cartacea. L’iniziativa ‘Giornalisti Domani 4.0’ si concretizza in collaborazione con un’interessante realtà giovanile, che ha le sue radici proprio a Mondovì. ‘NoSignal’ è, infatti, un sito di informazione e blogging, nato tra i banchi dei Licei monregalesi: in seguito, si è sviluppato ed allargato ad un collettivo di ragazzi provenienti da tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia; attualmente, sono attivi oltre sessanta collaboratori. Dal 2023 sulla piattaforma ci sarà anche uno spazio dedicato all’associazione ‘Dardanello’, dove sarà possibile leggere gli articoli del progetto ‘A scuola di giornalismo’. Tra le peculiarità della testata, una particolare attenzione all’illustrazione: i testi sono accompagnati dalle elaborazioni di giovani creativi, elemento che caratterizza l’identità visiva e lo spirito che ‘anima’ le pagine.



«Siamo davvero orgogliosi di questa collaborazione - commenta Marwan Chaibi, direttore della redazione di ‘NoSignal’ - anche perché l’associazione ‘Dardanello’ rappresenta una realtà prestigiosa e fortemente radicata sul territorio. In questo modo, diamo vita ad un’occasione di scambio e uniamo le forze con tanti giovani autori: insieme si va più lontano. Ritengo particolarmente lodevole che il sodalizio monregalese abbia creato uno spazio per dare modo a tanti ragazzi di esprimersi e di esternare le proprie capacità nell’ambito della scrittura».



Analoga soddisfazione trapela dall’associazione ‘Piero Dardanello’: «Ringrazio Marwan e la sua squadra - commenta Paolo Cornero, vicepresidente del sodalizio culturale e direttore del progetto ‘A scuola di giornalismo’ - perché la collaborazione con una realtà come ‘NoSignal’, oltretutto partita da ragazzi del nostro territorio, è una risorsa importante che presenta straordinari margini di crescita. Gli alunni del ‘Dardanello a scuola’ potranno confrontarsi con una redazione giovane e dinamica e capire cosa significa portare avanti il lavoro di pianificazione e creazione di contenuti. Inoltre, sbarcare sul web significa aprirsi ad un bacino illimitato di potenziali lettori ed è sicuramente un’emozione e una sfida in più per tutti noi». Una nuova sfida nell’anno del ventennale del premio ‘Dardanello’, nel segno di un impegno che si rinnova.