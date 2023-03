Il Gruppo Fotografico Albese porta ad Alba il congresso nazionale della Fiaf

Il 76° Congresso Nazionale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (Fiaf) si terrà ad Alba dal 15 al 19 maggio 2024 e sarà organizzato dal Gruppo Fotografico Albese.

È quanto ha comunicato al sindaco Carlo Bo, il presidente del Gruppo Fotografico Albese Roberto Magliano, insieme al vice presidente Diego Battaglino delegato regionale Fiaf Piemonte-Valle d’Aosta, venerdì 17 marzo durante un incontro nel Palazzo comunale.

Per la prima volta Alba sarà sede dell’evento con mostre fotografiche, talk con esperti di fotografia, presentazione di libri, proiezioni, workshop, meeting, letture portfolio ed escursioni atte a scoprire e magari fotografare le bellezze artistiche, archeologiche e paesaggistiche della città e del territorio. Un contenitore con svariate iniziative spalmate su più giorni destinate ai soci delle diverse associazioni fotografiche, ma anche agli appassionati di fotografia ed al pubblico in generale. Il 76° congresso sarà anche elettivo, ovvero ad Alba, durante l’evento, saranno eletti il nuovo presidente e il nuovo consiglio direttivo Fiaf.

Il 75° Congresso Nazionale Fiaf si terrà quest’anno a Caorle, in Veneto, dal 24 al 27 maggio. E proprio a Caorle ci sarà il “testimone” per il passaggio delle consegne dell’organizzazione del simposio alla Città di Alba sabato 27 maggio, durante la cena di gala a cui parteciperanno il sindaco Carlo Bo e il presidente del Gruppo Fotografico Albese Roberto Magliano.

Dichiara il sindaco Carlo Bo: «È una bella opportunità ed un bellissimo evento per la nostra città. Ringrazio il Gruppo Fotografico Albese ed il suo presidente Roberto Magliano per aver candidato Alba come sede di questa prestigiosa convention di più giorni che porterà in città e sul territorio moltissimi appassionati di fotografia e non solo. Dopo tantissime edizioni in giro per l’Italia, anche Alba ospita questo congresso annuale itinerante fin dalla prima edizione a Torino nel 1948. È un ulteriore consacrazione ed un giusto riconoscimento per il Gruppo Fotografico Albese che promuove in città la fotografia fin dal 1965 con tantissimi soci appassionati di quest’arte».

Spiega il presidente del Gruppo Fotografico Albese Roberto Magliano: «Il 20 gennaio scorso abbiamo presentato un bel dossier di candidatura alla Fiaf in cui abbiamo illustrato alla Federazione il nostro Gruppo Fotografico attivo da 58 anni con circa cento soci attuali, la nostra città, il nostro territorio, le sale e gli spazi disponibili in grado di ospitare le tante iniziative da organizzare per il congresso nazionale. Il Consiglio Nazionale della Fiaf ha valutato la nostra proposta il 4 marzo scorso e l’ha accolta. La comunicazione ufficiale è arrivata al sottoscritto dal presidente della Fiaf Roberto Rossi il 13 marzo scorso. Ora il Gruppo comincerà a lavorare all’organizzazione del Congresso Nazionale insieme ai partner che sostengono il progetto. È un bell’impegno, ma anche una bella sfida. Abbiamo poco più di un anno di tempo e saremo pronti per maggio 2024. Alba sarà in quei giorni la capitale italiana della fotografia».