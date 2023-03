Ancora interrotta la Provinciale 119 a Montaldo Roero

Al momento a Montaldo Roero si arriva, ma non lo si può attraversare.

La strada provinciale 119 che percorre il concentrico è interrotta nel tratto accanto alla parrocchia della SS Annunziata e sia dalla direzione di Canale, sia verso Baldissero - Monteu è impossibile transitare.

I lavori di pavimentazione in porfido sono a buon punto e si conta di terminarli nei primi giorni di aprile. Contemporaneamente è in corso anche l’ampliamento del magazzino comunale in zona cimitero.

Il tutto in attesa di due eventi.

Sabato 1° aprile si svolgerà in frazione San Rocco il Cantè J’Euv del Roche, manifestazione che a partire dalle ore 19 vedrà impegnate ben 12 Pro Loco locali e vari gruppi di cantori spontanei con musiche, canti e balli popolari.

Nel week end di metà maggio inoltre, nel piccolo paese del Roero, si terranno le elezioni per eleggere il nuovo sindaco e la nuova giunta comunale. Per il momento non si conoscono ancora i nomi dei candidati né se ci saranno più liste.

Bocche cucite in paese. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più.