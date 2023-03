Ceva, Giovanni Suria è il nuovo comandante della Polizia Locale

È stato presentato ufficialmente questa mattina, venerdì 17 marzo, in municipio il nuovo Comandante della Polizia Locale della Città di Ceva , il dottor Giovanni Suria.

33 anni, laureato in Giurisprudenza, ha anche conseguito un master in 'Criminologia e studi Giuridici Forensi'. È stato assunto a seguito di concorso pubblico a tempo indeterminato per ricoprire il ruolo di Comandante della Polizia Locale.

Il nuovo Comandante prende servizio a Ceva dopo aver maturato esperienza decennale nei comuni di Mondovì e di Villanova Mondovì, dove la Polizia locale svolge servizio su tutto il territorio dell'Unione Montana Mondolè.