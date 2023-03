Chiara Bardini eletta presidente della sezione agroalimentare di Confindustria Cuneo

Il Consiglio Generale del 15 marzo ha ratificato Chiara Bardini, Presidente della Sezione Agroalimentare di Confindustria Cuneo.

General manager di Agrimontana, Chiara Bardini, da 15 anni fa parte del Direttivo dell’AIPA, Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari, nella Divisione Conserve di frutta e porterà la sua esperienza a servizio degli imprenditori che fanno parte della sezione.

Realtà importante del territorio e associata storica di Confindustria Cuneo, da oltre 50 anni “Agrimontana” è riconosciuta in Italia e all’estero per la qualità delle sue lavorazioni e per l’eccellenza dei prodotti. Nata a Borgo San Dalmazzo negli anni ‘70, da laboratorio industriale, oggi è una Spa che produce e distribuisce in tutto il mondo marrons glacés, frutta candita, confetture e stracciatelle di frutta.

Commenta Chiara Bardini: “Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata dal Consiglio generale e ringrazio in particolare il presidente Mauro Gola e il direttore generale Giuliana Cirio. Ho accolto questa proposta per dare un contributo concreto, partendo dai valori in cui crede la nostra azienda: creare valore per le persone e per la nostra Provincia. La parola chiave, anche nel nostro settore, è innovare. L’obiettivo è quello di portare la nostra esperienza e condividere con gli altri imprenditori della sezione Agroalimentare progetti per lo sviluppo del territorio che vive di grandi prodotti di altissima gamma e può vantare anche delle nicchie molto specifiche di elevata qualità”.