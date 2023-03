Costigliole Saluzzo: al via i lavori sul ponte del rio Talutto

Si lavora a Costigliole Saluzzo per la messa in sicurezza del ponte sul rio Talutto. Sono coperti da finanziamento nell'ambito del progetto di messa in sicurezza dei percorsi ciclabili tra Costigliole e Busca.



"Un intervento particolarmente atteso - spiega il vicesindaco Nicola Alessandro Carrino - , visto che il ponte presenta un pericoloso restringimento di carreggiata".