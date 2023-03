Cuneo, i cedri dell’Atlante a rischio caduta? Demichelis: “Le rilevazioni dicono altro”

I cedri dell’Atlante – gli alberi di piazza Europa a Cuneo, tanto discussi nell’ambito delle riflessioni relative al progetto di restyling del sagrato (e di realizzazione del parcheggio interrato) – sono un rischio per la comunità?



Del loro stato di salute e dell’eventuale possibilità di caduta se ne è discusso durante il lungo (e partecipatissimo) consiglio comunale speciale vissuto dalla città nella serata di mercoledì 15 marzo. In uno dei propri interventi la consigliera comunale Maria Laura Risso (Centro per Cuneo) – dando il proprio avallo al progetto con l’obiettivo di “portare rigenerazione estetica in uno spazio ormai superato” e rispondere alla “necessità chiara di parcheggi nell’area” agendo in maniera prettamente pragmatica - , ha rilevato come i cedri abbiano “radici molto superficiali, che di questi tempi significa serio rischio di caduta sotto forte vento: uno degli alberi ha già un bel ‘cinturone’ per tenerlo dritto, per esempio”.



“Questi alberi hanno sbagliato collocazione e sono troppo grossi per poter realmente essere contestuali a una piazza – ha concluso la consigliera - . Non è trascurabile il rischio di caduta”.

Un’istanza accolta da Giancarlo Boselli (Indipendenti) – sempre pronto a pungolare l’amministrazione e, in particolare, le forze di maggioranza - , che a ventiquattro ore dal consiglio ha scritto al presidente del consiglio Marco Vernetti e all’assessore all’ambiente Gianfranco Demichelis chiedendo un’azione forte: “La consigliera Risso ha espresso la possibilità che i cedri dell’atlante di piazza Europa possano essere fonte di gravi rischi per le cittadine e i cittadini – ha stabilito il capogruppo di via Meucci - . Con la presente vi chiedo di agire a tutela dell’amministrazione con le necessarie e dovute iniziative”.

Demichelis: "I monitoraggi ci fanno stare tranquilli"

Ma l’assessore Demichelis ci tiene a rassicurare la cittadinanza: “Ci si può sedere senza problemi sulle panchine di piazza Europa”.



L’assessore ha sottolineato che l’amministrazione monitora la salubrità del verde in tutto il territorio comunale con controlli diversificati ma identica grande accortezza: è di oggi (17 marzo) l’abbattimento del faggio dei giardini Fresia, frutto di una valutazione di rischio realizzata da alcuni agronomi.



“Sin dal 2002, anno della caduta del primo cedro, abbiamo proseguito il monitoraggio sulle piante – ha aggiunto - . L’ultima verifica fitostatica è del 2015 e conferisce una classificazione di salubrità delle piante che ci fa stare molto tranquilli. Faremo un controllo d’aggiornamento delle piante ma è chiaro che se il progetto su piazza Europa dovesse concretizzarsi non potremmo mantenerle in loco in ogni caso. Certo, però, una garanzia di sicurezza in più non fa male”.